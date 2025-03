Beccati gli zozzoni di Modica. Elevate 47 multe

Sono stati elevati 47 verbali a Modica contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. La polizia locale ha intrapreso un’azione determinata, volta a contrastare un fenomeno che deturpa l’ambiente e viola le disposizioni dell’ordinanza sindacale in vigore stabilisce regole precise per il corretto smaltimento dei rifiuti, ma purtroppo non tutti i cittadini le rispettano.

Gli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia, hanno effettuato numerosi controlli sia in centro che nelle zone periferiche, sorprendendo in flagrante i responsabili dell’abbandono dei rifiuti anche grazie ai sistemi di videosorveglianza.

“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare – incalza il sindaco, Maria Monisteri – rispettando le disposizioni sull’igiene urbana e segnalando eventuali situazioni di abbandono di rifiuti. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile mantenere pulito e decoroso il nostro territorio. Le sanzioni per l’abbandono di rifiuti variano a seconda della tipologia e della quantità dei materiali abbandonati, ma possono raggiungere cifre elevate. L’obiettivo non è fare cassa, ma dissuadere i cittadini dal compiere tali atti incivili”.

© Riproduzione riservata