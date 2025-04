Bebè in arrivo? Ecco come avere subito 1.000 euro dalla Regione

Mille euro dalla Regione siciliana per tutte le famiglie che hanno un bambino nato a partire dal 1° ottobre 2025. Si tratta del Bonus Bebè 2025 , un contributo una tantum di 1.000 euro destinato ai neo-genitori residenti sull’Isola al momento della nascita o dell’adozione del figlio. A darne notizia è l’assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, che ha pubblicato l’avviso ufficiale.

Il bonus, rivolto alle famiglie con un Isee non superiore a 10.140 euro , è pensato per offrire un aiuto concreto in un momento tanto importante quanto delicato della vita familiare. La soglia Isee è stata innalzata rispetto allo scorso anno per ampliare la platea dei beneficiari, ha sottolineato l’assessore Nuccia Albano.

Come funziona

Per garantire una distribuzione equa del beneficio lungo l’arco dell’anno, sono previsti due elenchi di aventi diritto : p rimo elenco (scadenza 30 giugno 2025) , riguarda i nati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025 . Secondo elenco (scadenza 31 dicembre 2025) , riguarda i nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025 .

I genitori, o chi esercita la patria potestà, potranno presentare domanda al proprio Comune di residenza . Saranno poi i Comuni a trasmettere le richieste all’assessorato regionale, che si occuperà della formazione delle graduatorie e della distribuzione dei fondi . Infine, le somme verranno erogate ai beneficiari attraverso le amministrazioni locali.

