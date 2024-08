Beach Volley: Lupo-Zaytsev e Frasca-Gradini trionfano a Marina di Modica

I colori vibranti della splendida spiaggia di Marina di Modica si sono fusi con l’essenza pura del beach volley, fatta di sudore, sacrificio e grande qualità. La tappa del campionato italiano di beach volley ha portato immagini da cartolina da inviare in giro per tutta l’Italia, dimostrando il successo della scommessa dei Soci del presidente Fabio Nicosia, condivisa da Regione e Comune di Modica.

Le finali sono state uno spettacolo emozionante, con una straordinaria cornice di pubblico che ha reso merito non solo alle coppie vincitrici, ma a tutti gli atleti che hanno onorato questo sport fin dalle prime ore del mattino, nonostante il caldo afoso.

Finali Maschili

Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, stelle indiscusse del torneo, hanno conquistato il gradino più alto del podio, bissando la vittoria di Cirò Marina. In finale, i due campioni hanno superato i tricolori in carica, Davide Benzi e Carlo Bonifazi, costretti al ritiro per l’infortunio di Benzi, quando erano avanti di un set e sotto 15-10. Terzo posto per Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, che hanno regolato Mauro Acerbi e Michael Burgmann per 2-1.

Finali Femminili

Federica Frasca e Alice Gradini hanno trionfato in una finale combattuta e ricca di pathos agonistico contro Giada Benazzi e Michela Lantignotti, con un risultato di 2-1 (21-19, 18-21, 15-11). Eleonora Sestini ed Erika Ditta hanno conquistato il terzo posto imponendosi su Sofia Balducci e Camilla Sanguigni per 2-1.

Fabio Nicosia, presidente de I Soci, ha espresso grande soddisfazione: “Volevamo valorizzare una straordinaria spiaggia come quella di Marina di Modica, portando grandi eventi sportivi sulla sabbia. La missione è compiuta. Abbiamo assistito a tre giorni di assoluto livello agonistico, con Lupo e Zaytsev che sono state le stelle indiscusse della tappa. Il successo è frutto di un grande lavoro di squadra, apprezzato da giocatori, dirigenti della Federvolley, amministratori e pubblico.”

La sinergia tra sport e turismo è stata fondamentale per il successo dell’evento, reso possibile grazie alla concertazione costante con le istituzioni, il supporto dell’onorevole Ignazio Abbate e dell’amministrazione comunale di Maria Monisteri.

© Riproduzione riservata