Beach Volley, conclusa la prima giornata a Marina di Modica: ecco le 12 qualificate

Il grande beach volley è tornato a far vibrare la sabbia di Marina di Modica. Dopo una serrata giornata di qualificazioni, prende ufficialmente il via il main draw della tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano di beach volley, una delle più attese del circuito estivo. Sedici coppie maschili e altrettante femminili si sfideranno da domani in un infuocato pool play che promette scintille.

L’evento, organizzato da I Soci con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica, rappresenta una tappa fondamentale nella corsa al titolo italiano. E lo fa in grande stile: pubblico numeroso, spettacoli serali come “Onde di Energia” e un parterre di atleti che include il meglio del beach volley nazionale.

Lupo-Borraccino, l’asso nella sabbia

Tra i nomi più attesi, Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016, che torna sulla sabbia di Modica con Davide Borraccino dopo la vittoria di tappa a Catania. Il ritorno in terra iblea ha un sapore speciale: proprio qui un anno fa Lupo cominciò la cavalcata vincente con Ivan Zaytsev che lo portò al titolo italiano.

Insieme a loro, nel tabellone maschile accedono sei nuove coppie, tra cui i solidissimi Franco Arezzo e Luca Bigarelli, autori di una rimonta epica su Manni-Windish. Promossi anche Mussa-Santos, Sacripanti-Titta, Carucci-Ceccoli, Andrea Lupo-Pizzileo. Si aggiungono ai big già ammessi: Andreatta-Benzi, Bonifazi-Acerbi, Podestà-Martino, Krumins-Caminati, tra gli altri. Occhi puntati anche su Manuel Alfieri, in campo con Iervolino dopo la separazione temporanea da Ranghieri, impegnato agli Europei.

Il femminile accende la sabbia: Meniconi show davanti al pubblico di casa

Anche il tabellone femminile si arricchisce di nomi caldi: Bernasconi-Meniconi, con Beatrice che gioca “in casa”, staccano il pass battendo Sarra-Concetti in due set. Insieme a loro si qualificano anche Annibalini-Pelloia, Barboni-Schwan, Franzoni-Zuccarelli, Francesconi-Maestroni e Irene-Fezzi, che strappano applausi nelle gare serali.

Nel tabellone principale brillano già le stelle di They-Breidenbach, dominatrici assolute del circuito, seguite da Frasca-Gradini, Benazzi-Ditta, Sestini-Mancinelli e le sempre pericolose Mattavelli-Tega, Rottoli-Shpuza e Torrese-Biancini.

Agosto di fuoco: verso la volata finale del tricolore

Dopo Modica, il circuito proseguirà con tre tappe ad alta intensità: Cordenons (PN), Vasto (CH) e Termoli (CB), prima del gran finale a Bellaria Igea Marina, dal 5 al 7 settembre. Un’estate rovente di sport, adrenalina e passione.

Modica si conferma così cuore pulsante del beach volley italiano, tra agonismo puro, spettacolo e una cornice di pubblico che rende l’evento qualcosa di più di una semplice tappa: un appuntamento imperdibile per gli amanti della sabbia.

