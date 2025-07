Beach soccer da applausi: la Serie B regionale incorona i suoi campioni

Un’arena bollente, un tifo da stadio, giocate spettacolari e un sogno che si realizza: va in archivio con un successo straordinario la seconda edizione di “Sabbie di Sicilia”, il campionato regionale di Serie B di beach soccer organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Sicilia e promosso da ASD I Soci.

Davanti a una cornice di pubblico entusiasta, la spettacolare arena americana allestita sulla spiaggia di Donnalucata ha visto imporsi Uniscuole Italia Vittoria tra gli uomini e Virtus Femminile Marsala tra le donne. Due vittorie nette, meritate e ricche di contenuti tecnici, che confermano la crescita di una disciplina sempre più amata anche in Sicilia.

Finali maschili: Busacca show e titolo alla Uniscuole Vittoria

Tre giorni ad alta intensità che hanno incoronato la Uniscuole Vittoria come regina del beach soccer regionale. Dopo il successo nella tappa di Catania, i ragazzi di Sferrazza hanno dominato la finale contro il Taormina Soccer, chiudendo con un roboante 5-2 grazie a una tripletta da fuoriclasse di Busacca, premiato come MVP dell’incontro. A segno anche Assenza e Marino, mentre per il Taormina non sono bastate le reti di Tucci e La Torre.

Nella finalina per il terzo posto, lo Sport Palermo ha avuto la meglio su Cartia Plant (7-5), con una prestazione offensiva scintillante: in gol Raccuglia (tripletta), La Spisa, Porcelli e Tinnirello.

Femminile: dominio Virtus Marsala, Musumeci incanta

Nel torneo femminile, è la Virtus Femminile Marsala a salire sul trono siciliano. La formazione lilibetana ha chiuso in bellezza battendo in finale Unime con un netto 5-1. Claudia Musumeci, premiata come miglior giocatrice, ha guidato la squadra con una doppietta. A segno anche Pisciotta, Di Napoli e Caporelli. Per le messinesi, in gol Cucé.

Il terzo posto va al Vittoria Fc, che supera Scicli Bruffalori per 3-2, grazie alle reti di Amodio, Ragona e Cataldi. Il risultato conferma la qualità del movimento femminile, sempre più competitivo e coinvolgente.

Le voci: Morgana e Nicosia tracciano il futuro

Entusiasta Sandro Morgana, presidente LND Sicilia: “Sabbie di Sicilia si conferma una scommessa vinta. Abbiamo portato il beach soccer nei luoghi simbolo dell’estate siciliana, coinvolgendo comunità intere e valorizzando lo sport come motore di promozione del territorio. Donnalucata ha risposto in modo straordinario: puntiamo ora a riportare in Sicilia la finale scudetto nazionale”.

Sulla stessa linea Fabio Nicosia, presidente ASD I Soci: “Abbiamo costruito qualcosa di unico. Il nostro modello organizzativo punta all’inclusione e alla bellezza. Le partite a bordo campo, l’arena aperta, la spiaggia viva: così il beach soccer diventa spettacolo, cultura sportiva e festa popolare”.

© Riproduzione riservata