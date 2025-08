BAPS sigla accordo da 200 milioni con J.P. Morgan: spinta alle PMI siciliane

Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. (“BAPS”) annuncia il perfezionamento di un’operazione, in partnership con J.P. Morgan, per la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti alle piccole e medie imprese dal valore di € 200 milioni. La struttura dell’iniziativa consentirà alla banca di mantenere l’esposizione al rischio, senza quindi alcun effetto di derecognition contabile. Nell’ambito dell’operazione, BAPS agisce in qualità di Sub Servicer e Originator, mentre J.P. Morgan agisce nel ruolo di Original Senior Lender e Loan Arranger.

L’operazione è accompagnata da un’ulteriore Advised Credit Line che permetterà a BAPS di realizzare eventuali nuove operazioni con J.P. Morgan, portando l’ammontare complessivo dell’operazione fino a un massimo di € 400 milioni.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso evolutivo delineato dal Piano di Impresa “FUTURA”, puntando a rafforzare la capacità di BAPS di generare valore nel tempo, anche attraverso la collaborazione attiva con i migliori attori finanziari presenti sul mercato nazionale e internazionale.

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, ha commentato: “Con grande soddisfazione annunciamo la conclusione di un’importante operazione di cartolarizzazione insieme a J.P. Morgan, tra i principali player finanziari a livello globale. Si tratta di un risultato volto a rafforzare la solidità della banca, diversificarne le fonti di finanziamento e ampliarne le leve per sostenere il tessuto produttivo dei nostri territori. Questo traguardo rappresenta un’ulteriore tappa del percorso strategico avviato con il Piano di Impresa “FUTURA”, volto a rendere BAPS una banca sempre più agile, moderna e integrata con i migliori player del mercato.”

L’operazione ha visto la partecipazione di Banca Finint in qualità di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent, Representative of the Debtholders e Facility Agent; BNP Paribas, in qualità di Transaction Bank e Paying Agent; Studio Legale Chiomenti, in qualità di advisor legale di BAPS; Studio Legale Hogan Lovells in qualità di advisor legale di J.P. Morgan.

