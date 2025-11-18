BAPS porta l’educazione finanziaria ai giovani: a Ragusa 120 studenti in aula. FOTO

Novembre è il “Mese dell’Educazione Finanziaria” e puntualmente la Banca Agricola Popolare di Sicilia ha organizzato un incontro rivolto ai giovani.

In collaborazione con la Global Thinking Foundation di Milano, sono stati accolti nei locali della Banca 120 alunni delle quarte e quinte classi del Liceo Classico Umberto Primo per un incontro dedicato al legame tra salute e finanza

Aperto dal Presidente BAPS Arturo Schininà e arricchito dai contributi di Nico Saraceno, Direttore Marketing di BAPS, e da Claudia Segre, Presidente della Fondazione, Martina Gangi e Nicoletta Guizzardi, l’evento ha offerto ai giovani l’opportunità di riflettere su come prendersi cura della propria salute mentale e gestire le risorse economiche siano due dimensioni strettamente collegate, fondamentali per sviluppare autonomia, resilienza e libertà di scelta nella vita quotidiana.

Al centro dell’incontro il nuovissimo cortometraggio “Le Classi della Salute” della Global Thinking Foundation poi seguito da laboratori interattivi con le classi sul benessere fisico, psicologico e finanziario. Per BAPS educare oggi significa investire nel benessere dei giovani, offrendo strumenti concreti per prevenire rischi, colmare disuguaglianze e promuovere una cultura della responsabilità e della libertà personale.

