Baps e Arca Fondi insieme per l’agenda del domani

Individuare nuove opportunità di sviluppo del Mezzogiorno in risposta alla crisi demografica. È stato questo uno dei temi affrontati da Francesco Billari, Rettore dell’università commerciale Luigi Bocconi, protagonista del primo appuntamento del roadshow di Banca Agricola Popolare di Sicilia e ARCA Fondi SGR sulle soluzioni innovative alle sfide socio-economiche del presente.

Ad introdurre l’appuntamento svoltosi a Catania, a Palazzo Biscari, il Presidente di BAPS Arturo Schininà, che ha evidenziato l’importanza di un confronto sulle politiche di sviluppo per il territorio: “BAPS, in quanto prima banca dell’isola, vuole essere un attore proattivo e promotore di un modello di democrazia partecipativa che coinvolga i cittadini e le istituzioni, il mondo produttivo e il settore finanziario. Il compito che BAPS e ARCA Fondi SGR stanno svolgendo è quello di stimolare un dialogo attivo affinché la Sicilia possa cogliere tutte le opportunità di crescita, perseguendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo.”

Nel corso del dibattito è emerso come centrale la questione dell’inverno demografico. Diverse le possibili strategie proposte per invertire questa tendenza, tra cui la presenza di un sistema scolastico più inclusivo, un welfare mirato al sostegno delle famiglie, politiche abitative per i giovani e una gestione più efficace dei flussi migratori.

“L’incontro di oggi conferma quanto sia cruciale affrontare la sfida dell’inverno demografico con una visione strategica di lungo periodo – ha dichiarato Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS. Come istituzione finanziaria radicata nel territorio, siamo consapevoli che il declino demografico ha un impatto diretto sull’economia locale e sulla nostra capacità di mantenere un livello di produttività della Sicilia tra i più alti d’Italia. Per questo, BAPS è impegnata nel sostenere iniziative che promuovano l’educazione, l’occupazione giovanile e la natalità, elementi chiave per costruire un tessuto economico e sociale più solido.”

Come evidenziato da Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR: “L’economia italiana vive una fase complessa, ed è necessario sviluppare nuove soluzioni, come ad esempio lo sviluppo dei fondi pensione. Questi strumenti rispondono ad un duplice obiettivo: stimolare e supportare lo sviluppo delle imprese tramite l’impiego dei risparmi nei mercati privati, e garantire ai giovani (e non solo) un futuro più sereno assicurando un’integrazione al reddito pensionistico. Questo dimostra che economia e demografia dialogano tra loro: una riflessione stimolata ulteriormente dalla presenza del Rettore Billari, la cui autorevole opinione in merito è di aiuto a BAPS e Arca Fondi SGR per fare divulgazione e formazione con la cittadinanza.”

Come spiegato dal Rettore dell’università commerciale Luigi Bocconi Francesco Billari durante l’incontro, “Il calo demografico non è una condizione ineluttabile, ma una sfida che possiamo affrontare con politiche efficaci e investimenti mirati. Il legame tra crescita economica e dinamiche demografiche è evidente: senza giovani, senza istruzione e senza un mercato del lavoro inclusivo, il rischio è quello di un declino, sia demografico che culturale, irreversibile. Il mio auspicio è che momenti di confronto come questo possano tradursi in azioni concrete capaci di incidere realmente sulla coscienza pubblica.”

Nel corso del convegno diversi sono stati gli interventi del pubblico con la volontà di sviluppare una forte correlazione positiva tra crescita economica e tasso di natalità.

I prossimi appuntamenti si terranno il 6 marzo ad Agrigento e il 7 marzo a Ragusa con Paolo Magri (ISPI), per concludersi l’11 marzo a Palermo con Alessandro Profumo (Banchiere e Top Manager).

