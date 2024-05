Bando per la locazione di immobili comunali a Modica: ecco quali

Bando per la locazione di immobili comunali a Modica. L’iniziativa è finanzalizzata a generare introiti per le casse comunali, incentivare nuovi investimenti, promuovere nuove attività e valorizzare i beni della città.

Il bando

Il bando riguarda tre locali situati a Palazzo degli Studi e un quarto locale nell’ex delegazione comunale di Modica Alta, vicino alla chiesa di San Giovanni. Palazzo degli Studi, già oggetto di investimenti da parte dell’amministrazione precedente, è al centro di questo bando con l’obiettivo di renderlo un luogo di interesse nel cuore di Modica, vivibile e attrattivo per i turisti.

Il locale di Modica Alta, di 160 metri quadrati sotto Palazzo Denaro Papa, è in fase di ristrutturazione e sarà trasformato in un centro di aggregazione.

Il bando, che rimarrà online per un mese sull’home page del sito comunale, rappresenta un’opportunità per creare posti di lavoro, stimolare l’imprenditoria locale e offrire prospettive concrete per i giovani. L’assessore al Comune di Modica, Tino Antoci invita chiunque sia interessato a presentare la propria candidatura, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale di Modica e alla valorizzazione di luoghi simbolo come Modica Alta e Palazzo degli Studi.

