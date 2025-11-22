Bandiera Verde Eco-Schools per l’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli

La cerimonia della posa della bandiera si è tenuta al Plesso De Amicis dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” da dove sventola accanto alle altre bandiere istituzionali. E’ il secondo anno che la scuola sciclitana viene insignita del riconoscimento internazionale assegnato da Fee Italia (Foundation for Environmental Education) alle scuole che si distinguono per l’impegno nella sostenibilità e nella tutela ambientale. Per la “Dantoni” chiara e nobile la motivazione con gli alunni che hanno trattato la tematica di rifiuti e dell’inquinamento in maniera attenta e rigorosa. Le attuali classi quinte hanno collaborato con gli operatori e i volontari del Wwf durante il periodo estivo per la tutela dei nidi di Bruca-Arizza-Spinasanta. “L’impegno che gli studenti hanno dimostrato, con responsabilità e maturità, nel raggiungere questo obiettivo è la dimostrazione più concreta del valore educativo e civico della scuola, orientato alla formazione di cittadini attivi e consapevoli – ha commentato la dirigente scolastica Maria Gabriella La Marca – questo traguardo è il frutto di un lavoro portato avanti insieme alle scuole negli ultimi anni per promuovere l’educazione ambientale”. Alla cerimonia sono stati presenti il sindaco Mario Marino, la dirigente scolastica Maria Gabriella La Marca, i rappresentanti del Wwf l’operatrice Salva Caravello, la volontaria Valeria Arrabito e la maestra-volontaria Caterina Mirabella, oltre al corpo docente e agli alunni.





© Riproduzione riservata