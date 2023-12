Bandiera Blu. Oggi a Roma il Comune di Scicli presenta la richiesta

Un dossier di oltre trecento pagine per chiedere che anche Scicli sia assegnataria della Bandiera Blu. Stamattina il Comune lo consegnerà alla FEE, la Foundation for Environmental Education, dopo l’input dell’Amministrazione Marino a lavorare alla sua “stesura”. L’ufficio tecnico per diverse settimane ha lavorato senza sosta per assemblare l’intera documentazione. Al momento la Bandiera Blu viene chiesta per il versante orientale della fascia costiera: quello che comprende la borgata di Sampieri, il sito naturalistico di Costa di Carro ed il promontorio di Punta Pisciotto con la sua punta di diamante che l’ex Fornace Penna. Tre siti importanti per bellezza e ricchezza di patrimonio. In un secondo momento verrà adottato lo stesso percorso per le borgate di Donnalucata e di Cava d’Aliga.

L’area costiera per cui si chiede la Bandiera blu è una delle più suggestive della fascia costiera sciclitana ed iblea fra spiaggia sabbiosa e scogliera bassa e frastagliata. E’ il tratto amato dal pittore Piero Guccione, uno dei massimi esponenti del Novecento pittorico italiano.

La borgata di Sampieri è di una semplicità disarmante: con il suo piccolo molo che si estende in mare appena una decina di metri rappresenta quanto di antico c’è nel piccolo centro marinaro dedicato alla pesca fai da te con vecchi pescatori ed appassionati che la mattina escono in mare per “ritirare” le reti “calate” il pomeriggio precedente. Il territorio della borgata conta di una civettuola pineta in riva al mare: è uno dei luoghi di relax che si affaccia sulla spiaggia. Natura e mare qui trovano il loro connubio. Vi si arriva con accesso dalla strada provinciale e si gode della bellezza naturale del tratto alberato (a cura del corpo forestale) per tutta la lunghezza della spiaggia fino a Punta Pisciotto. E’ in questo promontorio di Punta Pisciotto che è adagiata l’ex Fornace Penna, distrutta nel gennaio 1924 da un incendio doloso ed oggi uno dei pochi esempi di archeologia industriale rimasto abbandonato nell’isola seppure sia destinatario di una serie di vincoli non ultimo quello di luogo del cinema. E’ il luogo delle tante battaglie che nulla hanno potuto per la sua ricostruzione e riqualificazione, è “la mànnara” vista in uno degli episodi della fiction del Commissario Montalbano. Che dire, poi, del tratto di Costa di Carro, ad ovest della borgata di Sampieri. Sito naturalistico dove cresce la palma nana, pianta in via di estinzione, è sottoposta a vincolo naturalistico ed è stata destinataria di un intervento che ha permesso di realizzare dei camminamenti naturalistici di grande fascia. Si affaccia sul mare con una scogliera a volte piatta ed a volte a strapiombo. Bella e suggestiva è uno dei biglietti da visita della costa sciclitana. Quello che si vede oggi, in questo tratto di costa sciclitana, è il frutto di un’azione di riqualificazione che non ha mancato anche di applicare un coraggioso sistema di demolizioni in un tratto dove si era cercato, anni fa, di costruire in maniera selvaggia con colate di cemento che avrebbero abbruttito i luoghi. La frazione di Sampieri è attrezzata con lidi e stabilimenti balneari di grande tradizione e fascino. Sono luoghi di attrazione che rendono particolarmente piacevoli villeggiatura e vacanze in quella parte della Sicilia dove l’estate lunga è uno dei motivi per cui viene scelta da molti.