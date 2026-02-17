Aymen bin Al-Hadi-Ammar sarà sepolto in Tunisia. Stamattina il rito funebre islamico per il giovane di Acate

Aymen bin Al-Hadi-Ammar è partito alla volta di Tunisi. Il giovane operaio di 35 anni, morto qualche giorno fa in ospedale a Vittoria, sarà sepolto nella sua città di origine, Sidi Alwan.

Questa mattina, nell’obitorio dell’ospedale di Vittoria, la salma è stata preparata secondo il rito islamico, avvolto in tre teli, da un gruppo di connazionali. Subito dopo, si è tenuto il rito funebre, la “preghiera del defunto” (Salat al-Janazah), guidata dai responsabili della comunità islamica Al Zaytouna di Vittoria. Erano presenti alcuni familiari, gli amici, i datori di lavoro e i colleghi del giovane, che in Tunisia lascia la madre e i fratelli più piccoli, che egli sosteneva con il suo lavoro in Italia, in un’azienda agricola della zona. Subito dopo, la salma è stata caricata su un carro funebre ed è partita alla volta di Palermo. Il rimpatrio della salma sarà curato dal Consolato tunisino.

Il giovane, che viveva ad Acate e lavorava come operaio in un’azienda agricola della zona, avrebbe accusato un malore ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

