Avviso orale, divieto di ritorno e ammonimento: i provvedimenti del Questore di Ragusa

Sono stati emessi dal Questore di Ragusa 7 misure di prevenzione volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

AVVISO ORALE

In particolare è stato emesso un avviso orale nei confronti di tre persone arrestate per gravi reati, tra cui detenzione di droga, armi clandestine e munizioni, e ricettazione. L’avviso orale è un atto con cui il Questore avverte e mette in guardia il destinatario, comunicandogli la sua preoccupazione riguardo al comportamento criminale. È una misura di prevenzione che può essere il primo passo verso provvedimenti più severi.

DIVIETO DI RITORNO

Divieto di ritorno nei confronti di due donne straniere e di un uomo proveniente da un’altra provincia. Le due donne sono state coinvolte in una serie di furti in abitazione a Ragusa, mentre l’uomo aveva precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio ed è stato rintracciato a Santa Croce Camerina, dove è stato denunciato per reati simili. Per tre anni non potranno tornare nel comune di Ragusa.

AMMONIMENTO

Ammonimento per un caso di violenza domestica. Un uomo con precedenti specifici per reati contro la persona ha aggredito sua moglie all’interno della loro casa. L’ammonimento è una misura che viene applicata per mettere in guardia il responsabile e sottolineare la gravità del suo comportamento. Può essere considerato come un avvertimento formale.