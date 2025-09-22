Avola, grande successo per il Galà Internazionale di Boxe: in evidenza Platania e la boxe iblea

È stata una serata di sport e spettacolo quella di ieri a piazza Umberto ad Avola, dove si è svolto l’emozionante Galà Internazionale di Boxe organizzato dalla Eagle Boxe Avola del maestro Carmelo Mammana. Sul ring si sono affrontati pugili provenienti da Romania, Albania e Grecia, impegnati in una serie di match contro i migliori atleti siciliani.

Platania, il piccolo guerriero

Tra i protagonisti più attesi della serata, il giovane talento Jordan Platania, già campione d’Italia e maglia azzurra, allenato dal maestro Emanuele Schininà. Sin da bambino, Platania ha mostrato qualità straordinarie e ieri sera ha confermato le sue potenzialità in vista dei prossimi Campionati Italiani di Chianciano Terme (17-19 ottobre).

Il match è stato un vero banco di prova per il pugile ragusano, che ha infiammato il pubblico con tecnica e determinazione.

La boxe ragusana in crescita

La boxe ragusana si conferma una delle realtà più forti in Italia: oltre 100 giovani si allenano quotidianamente nelle palestre locali con l’obiettivo di crescere e affermarsi a livello nazionale e internazionale.

