Avis Ragusa: il cuore grande di oltre 10 mila donatori. I dati in assemblea

Dopo aver affrontato momenti di tristezza e scoraggiamento a causa della pandemia di Covid-19 e dei recenti eventi meteorologici avversi che hanno causato significativi danni alla nostra sede, sabato 25 febbraio 2023, il sorriso è tornato con la 46ª Assemblea dei membri di Avis. Alla presenza del sindaco Cassì, del direttore di SIMT Dr. Bennardello, che ha anche rappresentato l’ASP di Ragusa, del Dr. Passalacqua per l’Avis Provinciale, dei rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, il Presidente di Avis Comunale, il Dr. Paolo Roccuzzo, dopo aver salutato con affetto le autorità e i membri presenti, ha focalizzato i suoi pensieri sui giovani

Tante iniziative per i donatori

“Ogni anno che passa siamo sempre più convinti che il maggior sforzo debba essere diretto verso le attività di promozione e sensibilizzazione per i giovani, considerando che la scuola è il luogo ideale per incontrare le nuove generazioni, il luogo dove passano tutti i futuri cittadini, il luogo dove si formano le coscienze, le sensibilità, gli ideali e i valori che rappresentano il principale strumento per creare una società civile avanzata, in cui la solidarietà, la generosità, la pace, la giustizia e le esigenze delle persone più fragili trovano un posto.”

Infatti, con la piena disponibilità dei presidi scolastici e la collaborazione di numerosi insegnanti, Avis ha organizzato una serie di incontri nelle scuole finalizzati alla crescita culturale e solidale delle nuove generazioni. Vale la pena ricordare il Progetto Pittura Grafica, ora alla sua quarta edizione. Questo progetto ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di studenti che, guidati dai loro insegnanti, hanno messo le loro idee e fantasie in disegni basati sulle loro sensibilità.

I disegni che emozionano

Il momento della cerimonia di premiazione, con l’esposizione di tutti i disegni in cui si rende omaggio agli studenti e agli insegnanti, è un’occasione per un confronto onesto e costruttivo in cui entrare in contatto fisico con la sede di Avis. Il Concorso di Poesia, anche esso alla sua quarta edizione, ha permesso a molti studenti delle scuole superiori di esprimere le loro emozioni sulla solidarietà attraverso i versi di una poesia. Il Torneo Scolastico Avis, ora alla sua ventisettesima edizione, è un evento molto atteso per centinaia di studenti e insegnanti appassionati di organizzare, coinvolgere, arbitrare e trasmettere il senso dei valori dello sport e della solidarietà.

Un ringraziamento speciale al prof. Elio Accardi e a tutti docenti di Educazione Fisica costantemente impegnati a realizzare incontri agonistici con passione e nuove tecniche per trasmettere il senso dei valori dello sport e della solidarietà. Le conferenze tenute nelle scuole superiori sono di particolare efficacia. Gli studenti seguono con molta attenzione e spesso pongono domande di grande rilevanza per i requisiti richiesti al donatore, nel 2022 abbiamo incontrato circa 900 studenti di quarta superiore, alcuni di questi incontri li abbiamo tenuti in modalità online.

Il messaggio della donazione per gli altri

“ Il 2022 – ha ribadito il Presidente Roccuzzo – è stato un anno molto ricco, per alcuni aspetti unico, perché l’Avis è entrata nel Palazzo di Giustizia per portare il messaggio di solidarietà e della promozione del dono del sangue. Ho sempre pensato che i progetti ambiziosi che sembrano impossibili, talvolta possono diventare realizzabili, ci vuole però, oltre alla tenacia, la fortuna di trovare le persone giuste. Ho avuto la possibilità ed il privilegio di potere interloquire col dott. Fabio D’Anna, nostro donatore e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, su tematiche di carattere sociale, che coinvolgono la formazione, la prevenzione e la cultura della solidarietà”.

“Magistrati e personale amministrativo, – continua Roccuzzo- dopo una conferenza sulla promozione del dono del sangue ha avuto un effetto sorprendente, un’attenzione ed un interesse che sinceramente non mi sarei aspettato. Grazie alla disponibilità ed all’autorizzazione del Presidente ff. del Tribunale dott. Vincenzo Panebianco, ho tenuto una seconda conferenza a magistrati e personale del tribunale, anche stavolta ho potuto apprezzare e cogliere l’interesse e la partecipazione sui temi trattati. La sorpresa più grande è stata quando decine di dipendenti mi hanno comunicato la volontà di iscriversi all’Avis e diventare donatori di sangue. Anche stavolta, grazie alla disponibilità dei vertici della magistratura”.

Il punto raccolta sangue a Marina di Ragusa

E’ bene ricordare inoltre, che dal 10 gennaio del 2022 è iniziata l’attività nel nuovo punto di raccolta a Marina di Ragusa, rispettando rigorosamente il calendario stabilito col Direttore del SIMT ed il Direttore Sanitario Avis, dr. Piero Bonomo. Si ricorda inoltre l’acquisto della nuova macchina per il trasporto del sangue e delle piastrine, è la conseguenza di un’ispezione avvenuta poco tempo fa, in cui è stato fatto un rilievo rispetto al trasporto del sangue dall’Avis al SIMT. Infatti il mezzo di trasporto doveva essere dotato di un sistema di controllo della temperatura verificabile da remoto e registrato 24 ore su 24. Così sulla base delle indicazioni fornite dal direttore sanitario, è stato acquistato un mezzo adeguato nel quale impiantare un frigo da 800 litri per il trasporto del sangue intero e di un altro di piccole dimensioni per il trasporto delle piastrine che richiede caratteristiche diverse. Il mezzo e la dotazione dei frigoriferi, hanno ricevuto il supporto economico di importanti aziende ragusane, Unipol Sai di Federica Meli, Sergio Tumino e la ERGON, che ringraziamo per la fiducia e la vicinanza all’Avis.

Le prospettive future

“Noi siamo Avis- ha concluso il Presidente Paolo Roccuzzo- siamo avisini, siamo donatori, donne e uomini che hanno la cultura della donazione, persone che donano il loro sangue consapevolmente e responsabilmente, gratuitamente e nel più stretto anonimato, siamo persone che doniamo con generosità per consentire a chi soffre di potere stare meglio e di vivere, vivere in pace, siamo persone animate dalla speranza e dalla convinzione che la solidarietà possa salvare il mondo anche dalle guerre e dagli effetti devastanti che esse producono, con questo spirito, con la speranza che presto si chiuda questo maledetto conflitto, faccio a noi tutti l’augurio perché si torni a vivere liberi da pandemie e da guerre, con l’impegno di continuare ad operare con i giovani nelle scuole per seminare e diffondere sempre più il sentimento di pace e di solidarietà tra i popoli, che parlano lingue diverse, con culture diverse, con religioni diverse.

Noi siamo Avis, una grande famiglia di cui fanno parte donne e uomini provenienti da tutto il mondo, lo testimoniano le bandiere che vedete in questa sala, siamo il popolo avisino portatore della medesima cultura, la cultura della donazione. Siamo l’Avis, come ci ha detto Majid Abdel Hjouly, può essere diverso il colore della pelle, la religione, la lingua, ma il colore del sangue è uguale per tutti ed è il colore della solidarietà universale tra i popoli, il colore rosso del sangue ci unisce tutti”.

“Il 2022 per la nostra Avis è stato un anno meno difficile rispetto alle traversie COVID degli anni passati- ha esordito il dr. Piero Bonomo – e al contempo ci ha consentito importanti traguardi e ulteriori innovazioni tecnologiche di grande rilevanza tecnico-scientifica, ma soprattutto è stato l’anno del completamento della rete con l’apertura del tredicesimo punto di raccolta nella località di Marina di Ragusa. Anche quest’anno desidero come al solito ricordare gli amici avisini prematuramente scomparsi, Rosario Digrandi nel 2004, Giovanni Cultrera nel 2009, Giuseppe Salerno e Nino Ilardo nel 2012. Sono stati avisini speciali, esempio illuminato per tutti noi, da raccontare ai giovani che non hanno avuto il privilegio di conoscerli”.

I dati

DATI 2022 DIFFERENZA CON IL 2021 DONATORI ATTIVI 10.504 34 SANGUE INTERO 10021 478 PLASMAFERESI 4.749 -220 ERITROPLASMAFERESI 351 -77 PLASMAPIASTRINOAFERESI 668 -28 DOPPI ROSSI 0 0 NUOVI ISCRITTI 1.046 156 TOTALE UNIT¿ INVIATE AL SIMT 15.789 153 DONATORI SOSPESI temporaneamente 906 90 DONATORI SOSPESI definitivamente 488 182 INDICE DI DONAZIONE 1,66 0,02

Il numero dei donatori attivi nel 2022 e’ di 10504 con un +34 rispetto al 2021. I donatori hanno risposto con grande spirito di solidarietà e con estrema affidabilità. Il reclutamento di nuovi donatori per il 2022 Ë stato di 1046 iscritti tra cui 386 diciottenni con notevole incremento rispetto al 2021 e in pi˘ stabilendo il record assoluto di reclutamento dei diciottenni da sempre: infatti sul totale dei nati nel 2004(671) abbiamo reclutato 386 diciottenni pari al 57,52 % dei nati.

Per mantenere fede a questi ambiziosi propositi è necessario che i donatori continuino a seguirci con l’entusiasmo di sempre. I dirigenti associativi eletti nel 2021 che concludono il loro mandato a fine 2024, magistralmente coordinati dall’ottimo Presidente Dr Paolo Roccuzzo, meritano un grande plauso per l’entusiasmo con il quale continuano a supportare tutte le innovazioni che vengono proposte”.