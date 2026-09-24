Avimec Modica, cambia quasi tutto: dieci nuovi arrivi e un’identità tutta nuova per i Galletti”

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L’Avimec Modica ha presentato ufficialmente la stagione 2026/2027 al PalaRizza, che per l’ottavo anno consecutivo sarà la casa dei “Galletti”. Una nuova annata che parte tra conferme, numerosi innesti e una rinnovata identità societaria, con l’obiettivo di continuare a recitare un ruolo importante nel campionato nazionale di Serie A3.

Nel corso della serata, moderata dal giornalista Enzo Scarso, sono stati illustrati programmi, obiettivi e novità del club biancoazzurro. Il presidente Vanni Iacono ha presentato la dirigenza, lo staff tecnico e sanitario e il nuovo roster della prima squadra, profondamente rinnovato con dieci nuovi arrivi e quattro conferme. Spazio anche al settore giovanile, alla formazione di Serie C e all’attività CSI che, da questa stagione, comprenderà anche il movimento femminile. Tra le principali novità anche il nuovo logo societario, pensato per richiamare il territorio barocco e rafforzare l’identità dell’Avimec Modica nelle competizioni nazionali e regionali.

“Quella che sta per iniziare è una stagione di grande entusiasmo ma anche di grande responsabilità, perché saremo l’unica squadra siciliana di Serie A a rappresentare l’Isola in un campionato nazionale”, ha spiegato il direttore generale Luca Leocata. “Abbiamo costruito una squadra competitiva cercando di mantenere intatto il nostro DNA, fatto di lavoro, umiltà e senso di appartenenza”. Leocata ha quindi rivolto un appello alla città e ai tifosi affinché tornino a riempire il PalaRizza durante la stagione. Nel corso della presentazione il presidente Iacono ha inoltre ringraziato gli sponsor e il nuovo direttore sportivo Salvo Monaco, protagonista della costruzione del roster. La serata si è conclusa con la consegna ai capitani delle squadre di alcune barrette di Cioccolato di Modica offerte dal Consorzio di Tutela e con la tradizionale foto di gruppo.

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