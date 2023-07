Avevano provocato una rissa a Santa Croce: divieto di accesso alle aree urbane per tre stranieri

Il provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Pubbliche (D.A.C.U.R.) emesso dal Questore della Provincia di Ragusa rappresenta una misura di prevenzione adottata per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire un aumento della “sicurezza percepita” nella città. In questo caso specifico, tre soggetti stranieri che si erano resi protagonisti di una rissa nel centro cittadino di Santa Croce Camerina hanno ricevuto il divieto di accedere e sostare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nell’area del centro per un periodo di 1 anno dalla data di notifica del provvedimento.

IL DIVIETO

La decisione è stata presa in base all’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, che ha verificato i presupposti per l’irrogazione della misura di prevenzione. Il divieto è valido tutti i giorni, dalle ore 16:00 alle ore 04:00 del giorno successivo. In caso di violazione del provvedimento, i soggetti sono passibili di reclusione da sei mesi a due anni e di una multa che varia da 8.000 a 20.000 euro.