Aveva oltre 2 kg di droga e 7 mila euro: arrestato 24enne

Oltre 2,5 kg di droga trovata a Ibla. I carabinieri nelle prime ore del mattino, con il supporto delle unità cinofile di Nicolosi, hanno tratto in arresto un 24enne ragusano gravemente indiziato del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato dopo un servizio di osservazione in via E. Majorana, dove era stato segnalato un sospetto andirivieni di persone presso l’abitazione del giovane. All’arrivo dei Carabinieri, il 24enne ha tentato di disfarsi di una borsa lanciandola dalla finestra. Il personale dell’Arma ha prontamente recuperato il pacco, all’interno del quale erano custoditi quasi 2 kg di hashish.

Perquisizione e sequestro complessivo

Grazie al fiuto dei cani antidroga Hams e Asap, i Carabinieri hanno poi rinvenuto ulteriori 6 buste sottovuoto da 100 grammi ciascuna di marijuana, per un totale di 2,5 kg di sostanze stupefacenti, il cui valore stimato sul mercato nero sarebbe di circa 20.000 euro. Sequestrati anche oltre 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Considerate le circostanze, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato successivamente associato alla casa circondariale di Contrada Pendente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata