Autovelox a Ragusa: ecco dove saranno piazzati giorno per giorno in città e sulla strada per Marina

La Polizia Municipale di Ragusa comunica che nelle strade sottoindicate, dal 6 al 30 novembre 2023 potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Lunedì 6 novembre 2023

Via Fieramosca (centro abitato in direzione c.da Puntarazzi) / Via Avv. G. Cartia;

Martedì 7 novembre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato) / Via Montale;

Mercoledì 8 novembre 2023

Via A. Grandi / Via Melilli;

Giovedì 9 novembre 2023

Viale Delle Americhe / Via Falcone;

Venerdì 10 novembre 2023

Via Fieramosca (centro abitato in direzione c.da Puntarazzi) / Via Avv. G. Cartia;

Sabato 11 novembre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato) / Via Montale;

Lunedì 13 novembre 2023

Viale Delle Americhe / Via Falcone;

Martedì 14 novembre 2023

Via Fieramosca (centro abitato in direzione c.da Puntarazzi) / Via Avv. G. Cartia;

Mercoledì 15 novembre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato) / Via Montale;

Giovedì 16 novembre 2023

Via A. Grandi / Via Melilli;

Venerdì 17 novembre 2023

Viale Delle Americhe / Via Falcone;

Sabato 18 novembre 2023

Via Fieramosca (centro abitato in direzione c.da Puntarazzi) / Via Avv. G. Cartia;

Lunedì 20 novembre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato) / Via Montale;

Martedì 21 novembre 2023

Via A. Grandi / Via Melilli;

Mercoledì 22 novembre 2023

Via Fieramosca (centro abitato in direzione c.da Puntarazzi) / Via Avv. G. Cartia;

Giovedì 23 novembre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato) / Via Montale;

Venerdì 24 novembre 2023

Via A. Grandi / Via Melilli;

Sabato 25 novembre 2023

Viale Delle Americhe / Via Falcone;

Lunedì 27 novembre 2023

Via Fieramosca (centro abitato in direzione c.da Puntarazzi) / Via Avv. G. Cartia;

Martedì 28 novembre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato) / Via Montale;

Mercoledì 29 novembre 2023

Via A. Grandi / Via Melilli;

Giovedì 30 novembre 2023

Viale Delle Americhe / Via Falcone;