Autostrada Ragusa-Catania, approvato il progetto esecutivo. On. Dipasquale: “Raccogliamo i frutti del lavoro del centrosinistra”

“Con l’approvazione, oggi, del progetto esecutivo per l’autostrada Ragusa-Catania, che consente di passare immediatamente all’indizione della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, raccogliamo finalmente i frutti del lavoro dei Governi del PD prima e del M5S dopo”.

Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commenta l’esito della seduta odierna del CdA ANAS durante la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’attesa opera viaria che collegherà Ragusa al capoluogo etneo.



“Il presidente Musumeci, nominato Commissario per l’opera dal Governo PD-M5S – continua Dipasquale – sia consequenziale bandendo la gara d’appalto nel più breve tempo possibile, ricordando bene, però, tutti i passaggi che hanno portato a questo punto.

Quanto è stato fatto negli ultimi anni ha permesso un’accelerazione mai vista prima per l’approvazione del progetto. C’è anche il lavoro fatto dalla Regione Siciliana, certo – conclude – ma ciò non sia l’ennesima occasione di pretendere completamente meriti che non si hanno”.

