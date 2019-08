AUTONOMIA, MUSUMECI "MANCATO DIBATTITO APERTO" - Ragusa Oggi

AUTONOMIA, MUSUMECI “MANCATO DIBATTITO APERTO”

“Io sono a favore dell’autonomia, ma alla Lega auguro di non tornare piu’ al governo”.Esordisce cosi’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al dibattito sull’autonomia differenziata in corso al 40mo Meeting di Rimini.

“La Lega – rimarca Musumeci – non e’ stata nelle condizioni di portare a termine il progetto del regionalismo differenziato nonostante le sollecitazioni dei propri ministri e anche di Stefano Bonaccini che pur non essendo leghista, come presidente della conferenza delle Regioni, ha sottoscritto col governo un documento di pieno coinvolgimento del regionalismo differenziato”.

Per il governatore della Regione Siciliana “se al Sud si alimentano diffidenze e perplessita’, non e’ perche’ si sia contrari di principio all’autonomia, ma perche’ e’ mancato un dibattito aperto, una grande stanza di vetro e un tavolo attorno al quale le Regioni avrebbero potuto e dovuto affrontare il tema”.

Parlando di Mezzogiorno, secondo Musumeci “sarebbe un errore pensare che quando il sud non decolla le responsabilita’ stanno solo sul territorio, ma e’ anche lo Stato che e’ venuto meno”.

Sul Ponte dello Stretto, infine, il governatore della Sicilia lancia un affondo al ministro dei trasporti Toninelli: “Se’ e’ tema da tavola rotonda, e’ colpa di Roma e il ministro Toninellidice ‘manco a parlarne’; e’ lui la sciagura per il Paese, lasciatemelo dire”.