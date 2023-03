Automobilista “nervoso” perchè nascondeva la cocaina in auto. Denunciato

E’ stato denunciato dai carabinieri un automobilista di Vittoria che è stato fermato durante un normale controllo in città. Si tratta di L.S., classe ’76. L’uomo ha mostrato sin dal primo momento una certa insofferenza nei confronti delle forze dell’ordine, i quali gli chiedevano soltanto i documenti, come da prassi.

PERQQUISITA ANCHE LA CASA

Ad una verifica più approfondita, si è scoperto che l’uomo occultava in auto droga, in particolare cocaina. In tutto, 27 dosi.

In casa, poi, hanno trovato altri stupefacenti, in particolare hashish per 33 dosi. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.