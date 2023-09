Autogiro della provincia di Ragusa, il programma della 26esima edizione tra Pozzallo, Ispica e Chiaramonte

E’ stato definito il programma della 26esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa, un’esperienza entusiasmante per gli appassionati delle quattro ruote d’epoca. Ecco un riassunto delle attività previste:

Venerdì 8 settembre

Dalle 18:00 alle 20:00: Accoglienza dei partecipanti e verifiche tecniche presso l’hotel Mediterraneo Palace di Ragusa.

Alle 20:30: Trasferimento in autobus storico e cena in pizzeria.

Sabato:

Alle 8:30: Partenza ufficiale dell’Autogiro.

Alle 9:00: Prove di abilità al piazzale 8 marzo, accanto allo stadio di contrada Selvaggio a Ragusa.

Alle 10:30: Arrivo a Pozzallo, incontro con le autorità e visita guidata.

Alle 13:00: Pranzo.

Alle 16:00: Partenza verso Ispica.

Alle 16:30: Arrivo a Ispica e visita guidata al Parco Forza.

Alle 17:30: Incontro con le autorità in corso Umberto a Ispica.

Alle 19:00: Rientro in hotel per la cena.

Alle 22:00: Prove di abilità in viale Tenente Lena.



Domenica 10

Alle 9:00: Partenza.

Alle 9:30: Prove di abilità.

Alle 10:30: Visita in un’azienda artigianale a Chiaramonte Gulfi.

Alle 13:00: Pranzo, cerimonia di premiazione e ringraziamenti.

L’evento è aperto a un massimo di 50 vetture d’epoca con certificato di identità Asi e targhe visibili, costruite fino al 1990. L’Autogiro è un’occasione unica per unire il mondo dell’automobilismo storico con la valorizzazione del territorio.