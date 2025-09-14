Autobus gratis ai giovani under 20. A Modica l’iniziativa per abituare al trasporto pubblico

Un invito concreto a scegliere l’autobus come mezzo di spostamento quotidiano. Il Comune di Modica ha pubblicato l’avviso pubblico per ottenere l’abbonamento gratuito al trasporto urbano destinato ai giovani con meno di 20 anni, valido per l’anno 2025/2026.

L’iniziativa, spiegano in una comunicazione congiunta l’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro e l’assessore alla Mobilità urbana Antonio Drago, “prosegue il lavoro portato avanti insieme al sindaco Maria Monisteri e all’intera Giunta per dare risposte alle nuove generazioni e generare servizi loro dedicati”.

Saranno distribuiti 300 abbonamenti gratuiti, con due requisiti fondamentali: la residenza nel Comune di Modica e l’età inferiore ai 20 anni. Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre 2025, utilizzando il modello disponibile nell’avviso.

Le domande possono essere consegnate:

all’Ufficio Protocollo dei Servizi Sociali (ex Palazzo Azasi, via Resistenza Partigiana 38/40),

tramite PEC all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it ,

, oppure via e-mail a servizisociali@comune.modica.rg.it.

Alla richiesta vanno allegati:

un documento di riconoscimento valido,

una fototessera recente,

l’attestazione ISEE in corso di validità.

“Questa misura – sottolineano Cannizzaro e Drago – punta ad abituare i ragazzi all’uso del trasporto pubblico cittadino, un passo importante per promuovere una mobilità sostenibile e una maggiore autonomia nei loro spostamenti quotidiani”.

