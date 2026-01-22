Auto distrutta dal fuoco: denunciato un 23enne di Vittoria

È stato individuato e denunciato in stato di libertà il presunto autore dell’incendio che, nei giorni scorsi, ha gravemente danneggiato un’autovettura parcheggiata in una nota via della città di Vittoria. Si tratta di un giovane vittoriese di 23 anni, identificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza al termine di un’attenta attività investigativa.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla vettura, di proprietà di una donna di 42 anni, distruggendola in parte e rendendola di fatto inutilizzabile. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi a persone o ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Determinante per l’identificazione del giovane è stata l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza cittadini. I filmati, attentamente esaminati dagli investigatori, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’identità del presunto responsabile del danneggiamento.

Conclusi gli accertamenti, il 23enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

