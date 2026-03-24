Atto vandalico o tentato furto con spaccata? Nel mirino negozio di telefonia in via Tirella a Modica

Un nuovo preoccupante episodio si è registrato la notte scorsa in via Tirella a Modica, a poche decine di metri dal centralissimo Corso Umberto. Ad essere preso di mira un negozio di riparazione e vendita di telefonia.

L’amara sorpresa è stata fatta questa mattina dal titolare che ha trovato la vetrina rotta da un grosso masso. Per fortuna però nessun ammanco nè dalla cassa, nè dagli scaffali dove la merce è rimasta intatta. Gli inquirenti stanno indagando adesso per capire se si sia trattato di un tentativo di furto non andato a segno per qualche ragione o se si sia trattato solo di un semplice atto vandalico o di un avvertimento.

Il negozio è di nuova apertura in via Tirella e già questa mattina si sta provvedendo a riparare i danni alla vetrina.

Simili episodi si sono registrati anche in Via Vittorio Veneto ai danni di una profumeria e in via Marchesa Tedeschi ai danni di una panineria. In tutti i casi sono stati più i danni arrecati alle vetrine che il valore dei furti.

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