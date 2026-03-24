Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
Atto vandalico o tentato furto con spaccata? Nel mirino negozio di telefonia in via Tirella a Modica
24 Mar 2026 11:05
Un nuovo preoccupante episodio si è registrato la notte scorsa in via Tirella a Modica, a poche decine di metri dal centralissimo Corso Umberto. Ad essere preso di mira un negozio di riparazione e vendita di telefonia.
L’amara sorpresa è stata fatta questa mattina dal titolare che ha trovato la vetrina rotta da un grosso masso. Per fortuna però nessun ammanco nè dalla cassa, nè dagli scaffali dove la merce è rimasta intatta. Gli inquirenti stanno indagando adesso per capire se si sia trattato di un tentativo di furto non andato a segno per qualche ragione o se si sia trattato solo di un semplice atto vandalico o di un avvertimento.
Il negozio è di nuova apertura in via Tirella e già questa mattina si sta provvedendo a riparare i danni alla vetrina.
Simili episodi si sono registrati anche in Via Vittorio Veneto ai danni di una profumeria e in via Marchesa Tedeschi ai danni di una panineria. In tutti i casi sono stati più i danni arrecati alle vetrine che il valore dei furti.
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