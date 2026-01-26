Assunzioni comunali a Monterosso, polemica sulle tempistiche del bando, l’amministrazione: “Tutto regolare”

Il Circolo del Partito Democratico di Monterosso Almo esprime forte preoccupazione per la determina dirigenziale pubblicata il 30 dicembre 2025 sul sito istituzionale del Comune, che dispone l’affidamento di un servizio finalizzato all’assunzione di quattro unità di personale.

Secondo i democratici, la data di pubblicazione appare “anomale e politicamente inopportuna”, cadendo in pieno periodo festivo, tra vigilia di Capodanno e ridosso dell’Epifania, momenti nei quali la visibilità e la partecipazione pubblica sono notoriamente ridotte.

Il PD sottolinea che dalla determina non emergono informazioni chiare circa tempi e modalità di selezione, né sulle garanzie per assicurare parità di accesso a tutti i cittadini interessati. Durante il Consiglio comunale del 30 dicembre, inoltre, non è stata fornita alcuna comunicazione ai consiglieri o all’assemblea cittadina su una procedura così rilevante per l’ente e la comunità.

“Non risulta che siano stati predisposti avvisi pubblici chiari e tempestivi – dichiara il Partito Democratico – tali da consentire a tutti i cittadini di partecipare alle selezioni se in possesso dei requisiti”.

Alla luce di questi elementi, il PD ritiene l’accaduto grave sotto il profilo politico, istituzionale e morale, evidenziando come tempi ristretti e mancanza di trasparenza possano minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e compromettere la credibilità del Comune.

Il Circolo chiede con forza chiarezza, trasparenza e rispetto rigoroso delle regole, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti di tutti i cittadini.

La risposta dell’Amministazione

L’Amministrazione comunale ha replicato con fermezza, definendo le accuse del PD “un esercizio di fantasia che non rende giustizia alla realtà dei fatti”.

Secondo la Giunta, il bando è stato pubblicato regolarmente sull’Albo Pretorio online del Comune e sul portale nazionale InPA, come previsto dalla normativa vigente per tutte le assunzioni pubbliche. Nessuna restrizione dei termini o procedura d’urgenza ingiustificata è stata applicata.

L’Amministrazione sottolinea inoltre che pubblicare bandi durante le festività non rappresenta alcuna anomalia: “La macchina amministrativa non va in vacanza – si legge nella nota –. L’obiettivo è potenziare gli uffici e offrire risposte rapide ai cittadini. Fermare le procedure per il calendario sarebbe stato controproducente”.

In merito alle critiche sul periodo di pubblicazione e sulla visibilità, il Comune invita il PD a una maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali istituzionali, necessari e obbligatori per la trasparenza della pubblica amministrazione.

“Dispiace constatare – conclude la nota – che mentre l’Amministrazione lavora concretamente per rafforzare la pianta organica del Comune e offrire opportunità di lavoro, ci sia chi preferisce polemizzare sul calendario invece di valorizzare l’arrivo di nuove risorse al servizio della comunità”.

Il caso resta aperto sul piano politico, ma l’Amministrazione ribadisce piena trasparenza e rispetto delle normative vigenti, invitando tutti i cittadini interessati a consultare i portali ufficiali per informazioni sui bandi.

L’Amministrazione Comunale, respingendo fermamente ogni illazione circa la regolarità delle procedure intraprese, si riserva sin d’ora di adire le vie legali e di tutelare la propria immagine e l’onorabilità dell’ente presso tutte le sedi competenti, qualora tali dichiarazioni dovessero travalicare il legittimo diritto di critica politica sfociando in condotte diffamatorie o lesive del buon nome dell’Istituzione.

