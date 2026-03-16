Assalto agli uffici Anagrafe di Vittoria: personale barricato tra mobili lanciati e vetri rotti, ma le indagini sulle false residenze continuano

Vittoria è sotto shock dopo i gravi episodi di violenza verificatisi venerdì scorso negli uffici dei Servizi Demografici del Comune. Durante l’aggressione, alcuni soggetti hanno lanciato mobili e sferrato colpi contro i vetri di protezione, costringendo il personale a barricarsi nelle stanze fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’Amministrazione comunale ha immediatamente espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori: «Vogliamo rivolgere un pensiero di profonda solidarietà e vicinanza umana alle lavoratrici e ai lavoratori dei Servizi Demografici, che ogni giorno operano in condizioni di grande fatica», ha dichiarato l’assessore Giuseppe Fiorellini, sottolineando il valore del loro impegno quotidiano per garantire la correttezza e la sicurezza delle registrazioni anagrafiche.

Il sindaco Francesco Aiello ha definito quanto accaduto «una ferita inferta all’intera città», ribadendo che episodi di violenza contro chi lavora al servizio della comunità non possono essere tollerati. Aiello ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine per il tempestivo intervento, che ha impedito conseguenze peggiori.

L’aggressione si colloca in un contesto di accertamenti approfonditi: i controlli incrociati condotti dagli uffici Anagrafe e dalla Polizia Locale hanno permesso di individuare una rete locale dedita alla creazione di false residenze tramite contratti d’affitto fittizi e manipolazioni documentali. Dieci persone sono state deferite e immobili sequestrati per modifiche abusive che compromettevano la sicurezza, mentre venti soggetti sono stati denunciati per falsità materiale.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla collaborazione, sottolineando che ogni controllo e accertamento rappresenta un passo necessario per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. «Non indietreggeremo: legalità e solidarietà sono la nostra unica bussola», conclude il sindaco Aiello, ribadendo il sostegno al personale dei Servizi Demografici e alla Polizia Locale.

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