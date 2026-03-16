Asd Giarratana Volley: sabato da incorniciare, doppio 3-0 per maschile e femminile

Un sabato da ricordare per l’Asd Giarratana Volley, che festeggia due successi netti delle proprie squadre maschile e femminile, consolidando la posizione in classifica e confermando la crescita costante del movimento pallavolistico locale.

La formazione maschile di Serie C ha dominato il Paternò con un convincente 3-0, imponendo ritmo, ordine e qualità dall’inizio alla fine dell’incontro. Una prova di maturità che rafforza il secondo posto in classifica e mantiene vivo l’inseguimento alla vetta. «Siamo stati bravi a imporre il nostro gioco fin dall’inizio – ha dichiarato coach Gianluca Giacchi – La squadra sta crescendo e queste vittorie ci danno consapevolezza. Il secondo posto è meritato, ma non dobbiamo accontentarci: vogliamo arrivare fino in fondo con la stessa determinazione».

Anche la squadra femminile non è stata da meno, imponendosi con un netto 3-0 sul Volley Gela. Questo risultato permette alle ragazze di coach Saro Corallo di consolidare il secondo posto, in coabitazione con altre due compagini, e di restare pienamente in corsa per un finale di stagione ambizioso. «Le ragazze hanno interpretato la partita con maturità e aggressività – ha commentato Corallo – Stiamo trovando continuità e questo è fondamentale in un campionato così equilibrato. La classifica ci sorride, ma il nostro obiettivo è continuare a crescere partita dopo partita».

A chiudere la giornata è stato il presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore complessivo dei risultati ottenuti. «Questi successi non arrivano per caso: sono il frutto del lavoro quotidiano di tecnici, atleti e dirigenti. La maschile e la femminile stanno dimostrando solidità, identità e spirito di gruppo. I risultati ci proiettano verso traguardi importanti e confermano che la strada intrapresa dall’Asd Giarratana Volley è quella giusta. Continueremo a lavorare con umiltà e ambizione, perché questa società merita di crescere ancora».

Il doppio successo del sabato non rappresenta solo un momento di festa per la società e i tifosi, ma anche la conferma di un progetto sportivo solido, capace di valorizzare giovani talenti e consolidare la presenza del volley nel territorio ragusano, con ambizioni di traguardi sempre più importanti.

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