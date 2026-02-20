ASD Giarratana Volley, doppio appuntamento casalingo: sabato di fuoco tra Serie C e derby di Serie D

Giarratana si prepara a vivere una giornata di grande volley. Domani la palestra comunale diventerà il cuore pulsante dello sport rossoblù con un doppio impegno casalingo che vedrà protagoniste la formazione maschile di Serie C e quella femminile di Serie D.

Due gare diverse per peso e difficoltà, ma accomunate da un unico obiettivo: dare continuità al percorso di crescita e consolidare risultati e identità di squadra.

Serie C maschile: vietato sottovalutare l’ultima in classifica

Alle ore 17 la squadra maschile scenderà in campo contro l’ultima della classe. Una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare abbordabile, ma che lo staff tecnico invita a non prendere alla leggera.

«Sono proprio queste le partite più delicate» sottolinea l’allenatore Gianluca Giacchi. «Affrontiamo una squadra che verrà qui senza pressioni e con la voglia di sorprendere. Dovremo imporre il nostro ritmo e restare concentrati dall’inizio alla fine».

Il gruppo arriva all’appuntamento in buone condizioni, con segnali di crescita evidenti nelle ultime settimane. L’obiettivo è sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica e mantenere alta la fiducia.

Serie D femminile: derby ibleo contro la Koira Volley

Ben diverso lo scenario per la formazione femminile, che alle 19 affronterà la Koira Volley di Vittoria in un derby ibleo che promette intensità, spettacolo ed emozioni.

Le ospiti sono tra le squadre più competitive del girone, ma il Giarratana arriva con determinazione e consapevolezza dei propri mezzi.

«Sarà una partita impegnativa» commenta il tecnico Saro Corallo. «La Koira è una squadra solida, ma giocare in casa ci dà energia. Le ragazze stanno maturando molto, hanno carattere e voglia di migliorare. Sarà un derby vero, da affrontare con coraggio e lucidità».

Un match che potrebbe rappresentare uno snodo importante per la stagione e che metterà alla prova la solidità mentale del gruppo.

L’appello del presidente: “La palestra deve essere il nostro fortino”

In vista del doppio appuntamento, il presidente Salvatore Pagano chiama a raccolta la comunità sportiva:

«Domani la palestra comunale deve diventare il nostro fortino. Invito tifosi, famiglie e appassionati a riempire le gradinate. Il calore del pubblico fa la differenza, e i nostri atleti se lo meritano».

