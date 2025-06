Arrivala la commissione “Sblocca royalties” per gli idrocarburi: Ragusa c’è

Un’importante svolta per i Comuni del ragusano coinvolti nelle concessioni di coltivazione di idrocarburi: grazie all’istituzione della commissione “Sblocca royalties”, promossa dall’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, arrivano nuove certezze e risorse per finanziare progetti infrastrutturali e interventi strategici sul territorio.

L’obiettivo della commissione è accelerare e gestire l’iter di finanziamento per i progetti presentati dai Comuni che hanno diritto alle misure compensative derivanti dalle royalties sugli idrocarburi, garantendo che le somme disponibili siano effettivamente investite per il miglioramento delle comunità locali.

Ragusa al centro dei finanziamenti

Nel dettaglio, per la città di Ragusa sono già stati sbloccati e destinati oltre 16 milioni di euro a una serie di interventi esecutivi riferiti agli esercizi finanziari dal 2018 in poi. La liquidazione di queste risorse è prevista entro due mesi dall’Ufficio regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia. Altro Comune della provincia ragusana a beneficiare dello sblocco è Scicli.

Questi fondi rappresentano una concreta opportunità per realizzare opere di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, monitoraggio ambientale e investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica.

Un modello di governance per sbloccare i fondi

La commissione, composta da dirigenti e tecnici della Regione, lavora per velocizzare le procedure burocratiche e amministrative, garantendo trasparenza e rapidità nel processo di assegnazione e utilizzo delle royalties.

