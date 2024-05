Arriva l’estate. Ecco il fai da te per eliminare le erbacce dai giardini di casa

Croce e delizia per chi ha un giardino. Bello a guardare ma impegnativo nella cura soprattutto con la crescita indiscriminata di erbacce che rendono faticante il lavoro per mantenere in salute e, quindi, vivo e vegeto il giardino per chi vive in una casa con giardino. Oggi le difficoltà all’uso di erbicidi sono note a tutti: possono essere un pericolo per bambini ed animali domestici. Eppure le erbe infestanti sono un neo se si vuole un giardino ben curato. Estirparle a mano? Una gran fatica. Altri sistemi? E’ meglio ricorrere ai metodi naturali, quelli della nonna per dirla in breve.

Come intervenire e che prodotti usare?

Con i rimedi naturali. Può essere utilizzato l’aceto preparando una soluzione composta da aceto di sidro di mele, succo di limone e sapone neutro. Inserita all’interno di un flacone spray, la si può spruzzare direttamente sull’area da trattare. Anche il sale rappresenta un rimedio alquanto economico presente in casa ed è privo di controdeduzioni: creare una soluzione con poca acqua, un cucchiaio di sale grosso e un po’ di sapone neutro. Questi elementi vanno mescolati fino a quando il sale non sarà interamente sciolto. La miscela che ne viene và spruzzata nelle erbacce. Il bicarbonato di sodio è un altro prodotto efficace: in questo caso l’utilizzo deve essere fatto con attenzione per evitare di danneggiare le altre piante del giardino e si predilige per “fronteggiare” la crescita di erbacce nelle fessure e sui muri. Il bicarbonato và mescolato con acqua e poi con un contenitore spray viene applicato alle aree interessate.





