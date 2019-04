Arriva in Sicilia il Commissario per l’emergenza strade : Si tratta di Gianluca Ievolella - Ragusa Oggi

Arriva in Sicilia il Commissario per l’emergenza strade : Si tratta di Gianluca Ievolella

Alla luna sfilza di commissari operativi in Sicilia per via della inefficienza delle politica adesso vi sarà anche il commissario straordinario per l’emergenza strade dell’isola.

Si tratta di Gianluca Iavollella.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso decreto-legge cosiddetto “Sblocca cantieri”. E il testo comprende anche la norma sul commissariamento della Sicilia per avviare i lavori urgenti nelle strade secondarie, come le provinciali, ormai al collasso.

Testualmente si legge: “Previsto lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi”.

Il commissariamento della Regione Sicilia per le strade è stato annunciato lo scorso novembre dal ministro Danilo Toninelli, d’accordo con il presidente Nello Musumeci. Vi sono da tempo a disposizione quasi 200 milioni di euro che però Province e Comuni non riescono a spendere per problemi burocratici (come sono bravi), per la mancanza di progetti esecutivi (come sono bravi), e per la difficoltà nel bandire le gare d’appalto (come sono bravi). Dal novembre scorso però l’accordo tra Toninelli e Musumeci si è trasformato in un braccio di ferro per le modalità di scelta e di nomina del commissario. Nello Musumeci ha preteso che il governo nazionale nominasse lui stesso, Musumeci, commissario, come per i rifiuti e il dissesto, e poi ancora lui, Musumeci, avrebbe delegato un soggetto attuatore. Toninelli invece ha opposto una nomina esterna alla Regione, e ha vinto lui. E molto probabilmente è stato meglio così. Dunque, il nome sul tavolo del ministro Toninelli per il ruolo di commissario per l’emergenza strade in Sicilia è Gianluca Ievolella, già provveditore delle opere pubbliche di Sicilia e Calabria. E’ un tecnico, e pare che anche a Palermo non dispiaccia.