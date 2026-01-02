Arrestato ultras modicano con Daspo in corso: blitz della Polizia prima di Modica–Vittoria

Controlli straordinari e massima attenzione alla sicurezza pubblica in occasione della semifinale di Coppa Italia regionale tra Modica e Vittoria, disputata il 17 dicembre scorso allo stadio Pietro Scollo. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha messo in atto un articolato dispositivo di prevenzione per intercettare la tifoseria ospite, attesa in ordine sparso lungo le principali arterie di accesso alla città.

Fermato nei pressi di un bar frequentato dagli ultras

Proprio durante questi controlli, all’esterno di un noto bar ritrovo degli ultras modicani, snodo strategico per l’accesso al polisportivo di contrada Caitina, la Polizia ha individuato un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a Daspo della durata di sei anni, tuttora in corso di validità.

Il giovane non avrebbe potuto trovarsi nelle vie di accesso allo stadio prima, durante o dopo le partite del Modica Calcio, come stabilito dal provvedimento interdittivo emesso dal Questore di Ragusa. Dopo l’identificazione, è stato quindi condotto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso.

Precedenti per stadio e stupefacenti

L’ultras era già balzato alle cronache due anni fa, quando venne arrestato in flagranza insieme a un’altra persona durante l’incontro Modica–Gela, poiché trovato in possesso di artifizi pirotecnici lungo il percorso utilizzato dalla tifoseria ospite per raggiungere il vecchio stadio Vincenzo Barone. In quell’occasione, l’intervento delle forze dell’ordine evitò gravi incidenti tra le opposte fazioni.

Il 26enne annovera pregiudizi di polizia per reati legati anche agli stupefacenti.

Arresto in flagranza per violazione del Daspo

Alla luce della reiterata violazione del Daspo, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata