Arrestato con pistola in casa dopo l’ennesima minaccia alla moglie: convalida e carcere

L’arresto è stato convalidato: resta in carcere il 35enne arrestato dalla polizia a Vittoria, venerdì 1 agosto. Al carcere nel’udienza di convalida davanti al gip, Gaetano Di Martino, il 35enne assistito dall’avvocato Matteo Anzalone, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La moglie e i figli sono stati allontanati. Lo scorso venerdì la donna ha chiesto aiuto, minacciata e vessata dall’uomo. Lui era in affidamento e stava scontando una pena definitiva per una precedente condanna ma deteneva una pistola. Gli agenti di Polizia nel corso dei controlli seguiti alla richiesta di aiuto della donna, hanno trovato in casa una pistola modificata perfettamente funzionante oltre che il relativo munizionamento. È scattato l’arresto oggi convalidato. Il 35enne resta in carcere.

