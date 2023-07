Arrestati a Pozzallo con cocaina e hashish: assolti

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Pozzallo. Lei, 20 enne T.J.S. assolta perché il fatto non sussiste; lui M.D.L. 24enne con una recidiva infraquinquennale per gli stessi reati specifici, assolto perché il fatto non costituisce reato. Entrambi difesi dall’avvocato Edoardo Cappello, erano stati arrestati il 29 marzo dello scorso anno dai carabinieri della Compagnia di Modica.

L’OPERAZIONE

Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari dell’Arma della Stazione di Pozzallo avevano trovato in casa della coppia 5 grammi di cocaina e 8 di hashish, sostanza da taglio, materiale per la pesatura e il confezionamento e contanti per 380 euro ritenuti proventi di spaccio. Erano accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il Giudice unico presso il Tribunale di Ragusa ha mandato entrambi assolti; la giovane “perché il fatto non sussiste” e il compagno “perché il fatto non costituisce reato” dopo avere riqualificato il fatto da detenzione a fini di spaccio, a detenzione per uso personale. Il 24enne è stato anche assolto dal reato a lui solo contestato di resistenza a pubblico ufficiale.