Arrampicata sportiva: la ragusana Nina Schininà campionessa regionale, vola ai Nazionali

Con un oro nella specialità Lead e un argento nella Speed, la ragusana Nina Schininà conquista il titolo di campionessa regionale nella categoria Under 11, guadagnandosi l’accesso ai Campionati Nazionali che si terranno al Centro Federale di Arco dal 24 al 26 maggio.

Splendida la gara Lead del sabato, vinta al cardiopalmo grazie a una prova di enorme tenacia e grande tecnica. La domenica, per chiudere i giochi, sarebbe servito un argento e, nonostante l’impossibilità di allenarsi su pareti Speed, Nina lo conquista con un tempo record personale di 10.98 secondi.

Sempre nella categoria Under 11, restano ancora vive le possibilità di qualificazione per Nino Branciforte e Iole Carnemolla: decisiva per loro sarà la gara Boulder del 27 aprile a Palermo.

Nella Under 13, nessuna medaglia ma buoni piazzamenti e, soprattutto, prestazioni in crescita per Susanna Licitra e Gaia Lo Presti tra le ragazze, e Antonio Tagliareni tra i ragazzi.

Nella Under 15, spicca il doppio bronzo di Melissa Boccadifuoco, sia nella Lead del sabato che nella Speed della domenica, con un record personale di 8.54 secondi. Tra i ragazzi, buono l’esordio di Gabriele Modica nella specialità Lead.

Grande soddisfazione anche nella Under 19, dove Giulia Longiave conquista un oro fondamentale, che le consente di guidare la classifica provvisoria della categoria. Il sogno della qualificazione ai Campionati Nazionali potrebbe diventare realtà: tutto si deciderà nell’ultima giornata della tappa Speed di Ragalna.

Soddisfazione enorme in casa Red Rock, che per il secondo anno consecutivo riesce a portare i propri atleti ai Campionati Nazionali. Un giusto riconoscimento per l’enorme lavoro della società ragusana e, in particolare, un plauso al tecnico Emerico Colombo, che con dedizione e sacrifici sta formando un gruppo di atleti coeso e di grande prospettiva.

