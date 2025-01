Armi e droga nei pressi di un centro commerciale a Ragusa: arrestato

Un’arma clandestina, munizioni e droga. Un cittadino italiano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.

Era stato notato per il suo fare sospetto nelle vicinanze di un noto centro commerciale di Ragusa. Nella zona l’uomo si stava dirigendo verso un box auto.

All’interno del garage, i finanzieri hanno trovato e sequestrato 100 grammi di hashish, 50 grammi di cocaina già confezionata e pronta per lo spaccio, una pistola revolver modificata, perfettamente funzionante e 50 cartucce calibro 22.

Ulteriori sequestri

Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di rinvenire 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, due coltelli a scatto con lama di 10 cm, uno sfollagente retrattile.

L’indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa e resta in custodia in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. La pistola modificata e il materiale sequestrato saranno oggetto di ulteriori accertamenti tecnici per stabilirne la provenienza e l’eventuale utilizzo in attività criminali.

