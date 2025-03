Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore Andrea Camilleri, a Scicli per presentare il suo libro

E’ attesa a palazzo Spadaro mercoledì per presentare il libro dal titolo “Quel fazzoletto color melanzana” edito da Mondadori. Appuntamento alle 18,30 nell’ambito delle “Conversazioni a Scicli”, organizzate dal Movimento culturale Vitaliano Brancati.

Il romanzo della giovane scrittrice è un avvincente giallo psicologico e familiare in cui tiene in buon conto e rinnovata la lezione narrativa del suo amato nonno Andrea Camilleri. E’ stato lo scrittore Maurizio De Giovanni ad osservare in merito alla fatica letteraria di Arianna Mortelliti: “ci fa esclamare, con gioia, che è proprio vero che il sangue ha le sue ragioni. E che non mente mai”. La serata è curata dal professore Giuseppe Pitrolo che converserà con l’autrice.

