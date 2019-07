E' morto Andrea Camilleri papà di Montalbano - Ragusa Oggi

E’ morto Andrea Camilleri papà di Montalbano

Andrea Camilleri, tra i più famosi e amati scrittori italiani degli ultimi vent’anni, è morto alle 8.20 di oggi a Roma, dopo essere stato ricoverato il 17 giugno all’ospedale Santo Spirito per un arresto cardiaco. La morte è stata comunicata “con profondo cordoglio” dalla Asl Roma 1.

“Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del Maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio”.

Camilleri aveva 93 anni ed era uno degli autori italiani di maggior successo commerciale, anche all’estero, grazie alla famosa serie di gialli sul commissario Montalbano, ambientata in Sicilia e pubblicata da Sellerio, da cui è tratta la fortunata serie televisiva con protagonista Luca Zingaretti.Camilleri, nato nel 1925 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, raggiunse il successo soltanto in età già avanzata, a quasi 70 anni, dopo una lunga carriera di regista, sceneggiatore e funzionario della RAI.