ARD Discount presenta la campagna “Oltre le sbarre”: sostegno concreto ai canili e sensibilizzazione all’adozione

ARD Discount ha avviato un nuovo progetto dedicato al sostegno dei canili e alla promozione delle adozioni, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ad alcune strutture che ogni giorno si prendono cura di centinaia di cani in attesa di una famiglia.

Con “Oltre le sbarre”, powered by “Purams Friend” il marchio ARD Discount dedicato al pet food, l’insegna ha scelto di intervenire in modo concreto. ARD Discount sosterrà sei rifugi con la donazione complessiva di 5.000 kg di mangime. Un contributo tangibile che alleggerisce il carico gestionale dei rifugi e garantisce agli animali ospitati un’alimentazione adeguata.

Accanto al sostegno materiale, il progetto intende sensibilizzare sul tema dell’adozione consapevole. Molti dei cani presenti nei rifugi sono pronti a entrare in una famiglia: attendono un’opportunità, una casa e una relazione stabile fondata su cura e fiducia.

La campagna “Oltre le sbarre” non è solo un’iniziativa solidale, ma un invito alla sensibilità e alla partecipazione. Il progetto è accompagnato da un video autentico che racconta la realtà quotidiana dei canili attraverso le immagini dei volontari e degli animali ospitati, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare a sostenere e condividere il messaggio dell’iniziativa.

Perché oltre le sbarre c’è una storia che aspetta solo di essere vissuta. È il momento di scegliere, di aprire il cuore, di fare la differenza. Come si dice nel video: adottare, sostenere, condividere..

Per vedere il video clicca qui

