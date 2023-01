Anziani al freddo e cucine che erano un disastro: sequestrata casa di riposo abusiva a Modica

Una casa di riposo abusiva è stata scoperta a Modica nel corso di un’operazione congiunta fra Polizia Locale e Carabinieri del Nas.

Nella casa di riposo vi erano presenti 16 anziani.

Una situazione drammatica: all’interno, vi erano gli anziani tenuti al freddo, infiltrazioni d’acqua, soffitti pericolanti personale inadeguato alle esigenze ed al numero di utenti.

ANZIANI AL FREDDO E SEQUESTRATI 12 KG DI CIBO

Nei locali cucina sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro oltre 12 kg di alimenti: in particolare, è stata sequestrata la carne, detenuta in cattivo stato di conservazione. Senza contare che gli alimenti erano pronti per la somministrazione agli anziani. La titolare, una donna di 46 anni, residente a Ragusa, è stata denunciata alla Procura della Repubblica iblea.

La casa di riposo è risultata sprovvista di titoli autorizzativi, come l’iscrizione all’albo comunale, tant’è che la responsabile, presente al momento dei controlli, non ha saputo fornire alcuna documentazione.

IMMEDIATA CHIUSURA DELLA STRUTTURA E DENUNCIATA LA TITOLARE

La cucina è stata immediatamente chiusa. Alla titolare sono state contestate sanzioni amministrative per 6032 euro.

Il commissario straordinario di Modica, Domenica Ficano, ha emesso un’ordinanza per la chiusura immediata della struttura. I 16 anziani sono stati trasferiti in altre case di riposo di Modica.