In Italia, una casa di riposo su 4 risulta irregolare. I Nas di Ragusa sospendono un’altra attività a Siracusa

In Italia una casa di riposo su 4 è risultata irregolare. E’ questa, in sintesi, quanto scoperto dai Nas durante le feste di Natale e Capodanno su 607 strutture in tutta Italia, tra Rsa, case di riposo, comunita’ alloggio e case famiglia.



Ben 152 quelle in cui sono state riscontrate irregolarita’ che vanno dalle carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di piu’ anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti, irregolarita’ nella gestione degli stupefacenti e alimenti mal conservati. Sei strutture sono state chiuse perche’ risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale.



Gli anziani presenti sono stati trasferiti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio. Inoltre sono state emesse sanzioni per 167mila euro, con 27 persone denunciate per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi. Fra le tante operazione, anche una eseguita dai Nas di Ragusa che hanno sospeso una casa di riposo per anziani a Siracusa, in quanto priva della prevista iscrizione all’albo comunale.

