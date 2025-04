Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: un anno di impegno e risultati al servizio del territorio. FOTO

Si è svolta questa mattina, in Piazza del Popolo a Vittoria, la cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrata quest’anno sotto il segno del motto “Esserci sempre”.

Le commemorazioni hanno avuto inizio a Ragusa, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti della Polizia, situato all’esterno della Questura. A rendere omaggio sono stati il Prefetto Giuseppe Ranieri e il Questore Marco Giambra, in un momento solenne e partecipato.

Successivamente, la celebrazione si è spostata a Vittoria, dove in una gremita Piazza del Popolo hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose, insieme a cittadini e studenti.

Dopo la lettura dei messaggi istituzionali inviati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia, il Questore Marco Giambra ha preso la parola illustrando le attività svolte nel corso dell’ultimo anno dalle diverse articolazioni della Polizia di Stato presenti nella provincia. Un intervento che ha voluto valorizzare l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne in divisa, sottolineando i risultati conseguiti e lo spirito di servizio che anima l’intero corpo.

Durante l’evento è stato proiettato un video realizzato dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che ha offerto una panoramica sulle principali operazioni e attività condotte sul territorio. A seguire, si è tenuta la consegna di riconoscimenti al merito agli operatori di Polizia che si sono distinti per coraggio, professionalità e dedizione.

Particolarmente emozionante la partecipazione degli alunni delle scuole elementari di Vittoria, che hanno assistito alla cerimonia, contribuendo a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità. Il momento conclusivo è stato affidato al coro dell’Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra”, che ha eseguito un brano celebrativo e, infine, l’Inno di Mameli, salutato da un lungo applauso.

I dati delle principali attività svolte dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025

Contrasto alla criminalità: calano i reati, aumentano gli interventi

Il confronto con il periodo precedente mostra un calo sensibile dei reati: 9.358 delitti registrati contro gli 10.714 dell’anno scorso. In totale, sono stati controllati 96.497 individui e 43.872 veicoli, con 1.074 persone denunciate e 180 arresti.

Sul fronte delle misure di prevenzione personali, si evidenziano: 120 avvisi orali (contro 50 nel periodo precedente), 49 fogli di via obbligatori, 55 misure di sorveglianza speciale (contro 17), 1 sequestro patrimoniale per 380.000 euro.

In ambito sportivo, sono stati emessi 85 D.A.SPO. a tutela dell’ordine pubblico.

Tutela delle fasce deboli: più attenzione a minori e donne vittime di violenza

L’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili ha registrato un incremento importante nei provvedimenti di ammonimento per violenza di genere e domestica, passati da 12 a 23. Sono state eseguite 11 misure cautelari per reati di genere, notificati 44 divieti di avvicinamento, di cui 24 per atti persecutori.

Immigrazione: accoglienza, controlli e lotta al traffico di esseri umani

Nel corso dell’anno, la Polizia ha gestito 38 sbarchi di immigrati irregolari, accogliendo 1.910 persone, di cui 174 minori non accompagnati. L’Hotspot di Pozzallo ha gestito complessivamente 4.433 migranti, tra nuovi arrivi e trasferimenti da altre sedi.

Sono stati effettuati: 27 fermi di p.g. e 22 denunce per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 729 identificazioni di irregolari, con 164 accompagnamenti ai C.P.R., 1 fermo amministrativo di un’imbarcazione ONG per violazione del cosiddetto “Decreto Piantedosi”.

Polizia amministrativa: più passaporti e controlli nei locali

Numeri record per i passaporti rilasciati, passati da 9.545 a 15.049, e 1.249 porti d’arma rilasciati/rinnovati. Effettuati 459 controlli presso locali pubblici, con 44 sanzioni amministrative e 5 chiusure temporanee ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

Ordine pubblico: una macchina organizzativa capillare e coordinata

L’Ufficio di Gabinetto ha predisposto 2.091 ordinanze di servizio, di cui 1.869 per eventi e manifestazioni con l’impiego anche di unità speciali, e 222 per servizi straordinari di controllo. Sono stati convocati 59 tavoli tecnici per pianificare dispositivi di sicurezza pubblica in collaborazione con enti locali e forze dell’ordine.

Inoltre, sono stati organizzati 40 servizi di sicurezza per la presenza di alte cariche istituzionali.

Educazione alla legalità e contrasto alle truffe

Numerose le iniziative con le scuole, in sinergia con le amministrazioni locali, su temi come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, uso di droghe, alcol, educazione stradale e truffe agli anziani.

DIGOS e Polizia Stradale: prevenzione e sicurezza sulle strade

La DIGOS ha garantito 2.242 servizi tra ordine pubblico e attività settoriali, deferendo 19 persone alle autorità giudiziarie.

La Polizia Stradale ha svolto 677 pattuglie e ha: denunciato 129 persone, ritirato 307 patenti, con 11.495 punti decurtati, contestato 5.474 violazioni al Codice della Strada, accertato 188 incidenti stradali (144 con feriti, 4 mortali).

Cybercrime: cresce l’attenzione sui reati online

La Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Ragusa ha ricevuto 82 denunce, denunciato 85 persone, effettuato 1 arresto e trattato: 195 casi di truffe online (danno: €2.320.300), 148 casi di uso indebito di carte di credito (danno: €909.035), 57 furti di identità digitale, 12 casi di sextortion, 16 episodi di molestie o minacce sui social.

