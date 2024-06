Andrea Raso e Volley Modica ancora insieme

L’Avimecc Volley Modica continua a rafforzare il proprio roster per il prossimo campionato di serie A3, confermando la presenza di elementi chiave delle stagioni precedenti. Tra queste riconferme, dopo Stefano Chillemi, Vincenzo Nastasi, Pedro Putini e il tecnico Enzo Distefano, spicca anche quella di Andrea Raso.

Andrea Raso: un pilastro per l’Avimecc Volley Modica

Andrea Raso, centrale classe 1996 originario di Sciacca, affronterà il suo settimo campionato con la maglia biancoazzurra. La sua lunga permanenza nella squadra, iniziata nella stagione 2018/2019 quando la Volley Modica militava in serie B, lo ha reso un giocatore di riferimento sia a livello tecnico che umano.

I dirigenti dell’Avimecc Volley Modica esprimono grande fiducia in Andrea Raso: “È uno dei giocatori che conosciamo meglio sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista tecnico. Di lui ci fidiamo moltissimo. È con noi da sette anni e ormai possiamo considerarlo modicano di adozione. Riconfermarlo per il prossimo campionato è stata un’ottima base di partenza per la squadra e soprattutto per lo spogliatoio.”

Le parole di Andrea Raso

Andrea Raso, entusiasta della riconferma, ha dichiarato: “Giocare per la settima stagione consecutiva a Modica è una scelta dettata da tanti motivi, uno dei più importanti è sicuramente le tante cose belle che mi ha lasciato la stagione appena conclusa, che mi ha dato la dose giusta di carica e tante motivazioni per affrontare al massimo il prossimo campionato. La serie A3 sta alzando di più il livello stagione dopo stagione, ma insieme ai miei compagni vecchi e nuovi avremo l’unico obiettivo di provare a migliorare sempre. Tutti quelli della ‘vecchia guardia’ cercheremo di trasmettere a chi verrà a lavorare con noi in palestra lo spirito combattivo, che da diversi anni spinge questa squadra a fare sempre meglio.”

Un’importante conferma per il futuro

La riconferma di Andrea Raso rappresenta una pietra miliare per l’Avimecc Volley Modica. La sua esperienza e la sua disponibilità verso i compagni saranno fondamentali per costruire un gruppo coeso e determinato a raggiungere nuovi traguardi. La squadra si prepara quindi a una nuova stagione con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare, mantenendo alto il livello di competitività della serie A3.

Con il supporto dei veterani e l’arrivo di nuovi talenti, l’Avimecc Volley Modica si pone come una squadra da tenere d’occhio nel prossimo campionato, pronta a lottare con determinazione e passione.

