Andrea e Miriana: i due ballerini ragusani campioni italiani

Ragusa ai vertici nazionali: Andrea e Miriana, finalisti ai campionati italiani.

Andrea Lissandrello e Miriana Raniolo sono una coppia di ballerini di danze latino americane, seguiti dal Maestro Giovanni Occhipinti della ASD “Dance With Me” di Ragusa.

Lo scorso giovedì 11 Luglio, in occasione dei Campionati Italiani Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) svoltosi a Rimini, hanno gareggiato nella categoria 19/34 A1. Unica coppia siciliana che ha conquistato la finale ottenendo così il passaggio di merito nella classe internazionale, massima categoria delle danze latino americane.

Nel Novembre 2023 avevano già raggiunto il titolo di Campioni Regionali e sono riusciti a confermare nuovamente il titolo nel Marzo del 2024.

La coppia dichiara di essere orgogliosa del risultato raggiunto per aver portato in alto la regione Sicilia in un contesto nazionale e internazionale durante altre competizioni svolte durante l’anno.

