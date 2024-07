Body building: l’ispicese Daniele Spadola vince il titolo ‘Mr. Universe – Ercole dello Ionio’ categoria 70 kg

La vittoria del concorso internazionale conseguita a Rende (Cosenza) rappresenta la definitiva affermazione del bodybuilder e personal trainer ispicese

L’atleta body builder e personal trainer Daniele Spadola ha fatto il bis: dopo aver vinto i Campionati italiani di Natural Body Building disputati il 15 e 16 giugno scorsi presso l’UNA Hotel Giardini Naxox, ha conquistato anche il prestigiosissimo titolo internazionale ‘MR. UNIVERSE – ERCOLE DELLO IONIO’ nella categoria di peso fino a 70 kg, gara valida CSEN – UIBFF (Federazione Intercontinentale Fitness e Bodybuilding).

Accompagnato anche stavolta dal coach Massimo Savasta, Daniele Spadola ha gareggiato con atleti provenienti da tutto il mondo e ritrovatisi presso l’Hotel Europa di Rende nella kermesse di body building giunta alla ventesima edizione.

In questa occasione di gioia e grande soddisfazione personale, Spadola ha voluto regalare alla stampa una fotografia di quando era un ragazzino sovrappeso, a voler testimoniare con la potenza delle immagini la sua metamorfosi: “Vorrei dire ai ragazzi che si sentono inadatti o insoddisfatti della propria apparenza, che siamo noi a decidere cosa e come vogliamo essere. E’ difficile e richiede sacrificio, ma sicuramente è possibile raggiungere grandi risultati e migliorare la propria forma fisica partendo da qualsiasi situazione, come dimostra la mia storia sportiva. E’ giusto farlo per il proprio benessere psicofisico e, soprattutto, per la salute” ci ha raccontato Daniele; “Oggi vedo intorno a me molti giovani che si perdono dietro l’abuso di alcool o altre sostanze che, oltre a costituire un grave pericolo per la salute e la vita, non fanno altro che aumentare il senso di tristezza e insoddisfazione. Il lavoro e la disciplina che il fitness e il body building impongono, invece, soprattutto nell’ambito di un percorso ‘pulito’ quale quello che ho deciso di intraprendere (partecipando a gare di categoria ‘Natural’, ossia con test antidoping all’ingresso), migliorano lo stile di vita, la salute, la propria autostima e possono costituire una via d’uscita da una strada sbagliata o da uno stato mentale di abbattimento e tristezza. Io stesso l’ho sperimentato in prima persona e spero che i risultati che sto conseguendo possano ispirare altri ragazzi a dare una svolta positiva alla propria condizione”.

© Riproduzione riservata