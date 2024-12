Red Rock Ragusa brilla alla prima tappa del campionato regionale di arrampicata a Ragalna

Inizia col botto la stagione agonistica 2024/2025 per gli atleti della Red Rock Ragusa, protagonisti della prima tappa del campionato regionale di arrampicata, specialità Lead, che si è svolta a Ragalna. Sotto la guida del tecnico Emerico Colombo, i giovani scalatori ragusani hanno conquistato medaglie e ottimi piazzamenti, dimostrando grinta e talento in una competizione che ha visto oltre 80 atleti siciliani sfidarsi in un’atmosfera di grande entusiasmo.

La competizione di Ragalna segna l’avvio di un percorso impegnativo per il titolo regionale, articolato in sei tappe complessive per ciascuna categoria (Under 11, 13, 15 e 19) e per ciascuna specialità (Lead, Speed e Boulder). I migliori atleti di ogni categoria avranno la possibilità di accedere ai campionati nazionali, previsti per giugno 2025, con molta probabilità nel prestigioso centro federale di Arco, in Trentino.

I risultati di Red Rock Ragusa

Under 11 maschile : l’esordiente Nino Branciforte si è distinto con un eccellente quarto posto, frutto di una prova tecnica e determinata che promette grandi sviluppi futuri.

: l’esordiente Nino Branciforte si è distinto con un eccellente quarto posto, frutto di una prova tecnica e determinata che promette grandi sviluppi futuri. Under 11 femminile : la giovanissima Nina Schininà ha brillato conquistando la medaglia d’oro grazie a una performance impeccabile, chiudendo entrambe le vie di gara e imponendosi con determinazione nella fase finale.

: la giovanissima Nina Schininà ha brillato conquistando la medaglia d’oro grazie a una performance impeccabile, chiudendo entrambe le vie di gara e imponendosi con determinazione nella fase finale. Under 13 : nella competizione maschile e femminile, Antonio Tagliareni e Gaia Lo Presti (al debutto nella categoria) hanno ottenuto rispettivamente un settimo e un ottavo posto, dimostrando impegno e margini di crescita.

: nella competizione maschile e femminile, Antonio Tagliareni e Gaia Lo Presti (al debutto nella categoria) hanno ottenuto rispettivamente un settimo e un ottavo posto, dimostrando impegno e margini di crescita. Under 15 : splendido bronzo per Melissa Boccadifuoco, che ha tenuto testa a concorrenti di alto livello, alcune delle quali vantano già esperienze nei campionati nazionali.

: splendido bronzo per Melissa Boccadifuoco, che ha tenuto testa a concorrenti di alto livello, alcune delle quali vantano già esperienze nei campionati nazionali. Under 19: ciliegina sulla torta è stata la medaglia d’argento di Giulia Longiave, che con una prova autorevole e convincente ha conquistato un meritatissimo secondo posto.

Un movimento in crescita

I risultati ottenuti non solo premiano l’impegno degli atleti, ma testimoniano il grande lavoro che la società Red Rock Ragusa porta avanti sul territorio. Il crescente numero di iscritti e l’interesse per l’arrampicata sportiva sono segnali positivi per uno sport che, grazie all’impegno di tecnici e dirigenti, sta guadagnando sempre più spazio e riconoscimenti.

Con queste premesse, la Red Rock Ragusa parte con il piede giusto nella corsa al titolo regionale e guarda con ambizione ai prossimi appuntamenti del campionato. L’obiettivo è chiaro: continuare a crescere, raggiungere nuovi traguardi e rappresentare con orgoglio Ragusa nel panorama nazionale dell’arrampicata sportiva.

