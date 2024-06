Maratona: il keniano Joseph Kimeli Kimutai vince la prima edizione della Comiso Race

Il keniano Joseph Kimeli Kimutai dell’ASD Dinamo Sport, recente vincitore alla Mezza Maratona di Firenze e con un personale nella distanza di 61 minuti e 46 secondi. Louis Intunzinzi, atleta del Burundi è da poco in Italia e vanta un PB nella mezza di 1h03’45”. Atleta giovane, dagli ampi margini di miglioramento. A dare loro filo da torcere ci sarà Vincenzo Agnello, più volte in maglia azzurra e tesserato per l’ASD Sicilia Running Team. L’atleta di Misilmeri, allenato da Tommaso Ticali, è stato protagonista domenica scorsa alla gara internazionale “Telesia 10 km”. I partecipanti erano circa 320.

Tra le donne vince Federica Cernigliaro

Tra le donne si è imposta Federica Cernigliaro, della Polisportiva Atletica Bagheria (primo posto assoluto) , seguita da Paola Licciardi, sua compagna di squadra. Sono stati premiati i vincitori assoluti ed i vincitori nelle varie categorie, maschili e femminili.

I nastri di partenza erano situati in piazza Fonte Diana. Gli atleti hanno percorso il corso Umberto, la continuazione di via Giovanni Pascoli per poi scendere verso viale della Resistenza. Anche l’arrivo è stato posizionato in piazza Fonte Diana, con uno strappo finale in leggera salita che ha messo a dura prova gli atleti e che ha fatto la selezione.

La Comiso Race è stata organizzata dall’Athlon Kamarina con il patrocinio del Comune di Comiso, e del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Domenica pomeriggio, durante la gara, chiunque volesse visitare il museo ha potuto usufruire del costo del biglietto agevolato, pagando solo 2 euro all’ingresso. Molti coloro che, a margine della gara, hanno accettato l’invito a visitare il prestigioso museo di Comiso.

