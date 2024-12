Completati i lavori al Circolo del Tennis: campi pronti per i giovani talenti

RAGUSA – I campi del Circolo del Tennis tornano alla piena fruibilità dopo i lavori di rifacimento che hanno interessato l’impianto sportivo, fiore all’occhiello della città. La riqualificazione segna un importante passo avanti per il movimento tennistico ragusano, sempre più in crescita sia per numero di appassionati che per la qualità dei talenti emergenti.

Il sindaco Peppe Cassì ha commentato con entusiasmo il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di strutture adeguate per supportare lo sviluppo dello sport in città. “Cresce il movimento tennistico nazionale, cresce (alla grande!) il movimento tennistico ragusano grazie a ottimi talenti e cresce la qualità dei nostri impianti. Dopo i lavori di rifacimento, sono nuovamente pronti all’uso i campi del nostro Circolo del Tennis. Un piacere vederli subito calcati da ragazze e ragazzi di bellissime speranze,” ha dichiarato.

L’amministrazione comunale ribadisce così il suo impegno nel migliorare gli spazi sportivi cittadini, contribuendo a rendere lo sport sempre più accessibile e offrendo agli atleti, soprattutto ai giovani, l’opportunità di allenarsi e competere in strutture all’avanguardia. La riapertura del Circolo del Tennis rappresenta non solo una risposta alle esigenze della comunità tennistica locale, ma anche un investimento per il futuro sportivo del territorio.

